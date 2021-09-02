ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Только 23% гидроэнергетического потенциала освоено на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ. Стоимость строительства жилья в России существенно выросла

"На Дальнем Востоке освоено только 23% гидроэнергетического потенциала. Сейчас это не только экспорт электричества по проводам, это и вычисления — огромные дата-центры, и производство материалов,", — сказал он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.