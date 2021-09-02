ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Минфин России думает о создании на Дальнем Востоке ювелирного кластера с регуляторными послаблениями по переработке, импорту и экспорту сырья, сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

"Планируется обсудить вопросы, связанные с регуляторной нагрузкой. Не стоит ли нам по примеру алмазной обработки сформировать какой-либо кластер на Дальнем Востоке, где регуляторная нагрузка будет несколько ниже для тех, кому мы доверяем, с точки зрения переработки, ввоза-вывоза сырья", — сказал Моисеев.

"Сейчас Пробирная палата, как и другие ведомства — ФТС, Росфинмониторинг, активно переходит на риск-ориентированный надзор, системы управления рисками. То есть все, кто сейчас находится в "зеленой зоне", могут претендовать на послабления и в регуляторике. Там нет никаких критериев, связанных с размером компаний, речь идет именно о поведенческих вещах", — добавил замминистра.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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