ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Необходимо создавать технологические парки, которые обеспечат переработку отходов в регионах, иначе раздельный сбор в удаленных местах теряет смысл, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Японский регулятор прекратил расследование в отношении компании Apple

Он пояснил, что регионы сталкиваются с проблемой отсутствия мощностей по переработке отходов. Сортировка отходов не имеет смысла, так как после получения вторичного сырья оно остается ненужным: везти на переработку дорого, а на месте перерабатывать некому.

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"Мы с Минпромторгом активно прорабатываем площадки под экотехнопарки, на которых будут перерабатываться отходы", — сказал Буцаев

Он отметил, что новые инициативы сталкиваются с отставанием законодательной базы от требований современной экономики, поэтому РЭО и Минприроды инициируют разработку закона о циклической экономике.

По словам Буцаева, проблема переработки актуальна, например, для Камчатки, где нет мощностей по переработке раздельно собранного вторичного сырья.