РЭО предлагает создать технопарки в регионах по переработке отходов
Российский экологический оператор предлагает создать технопарки в регионах по переработке отходов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Необходимо создавать технологические парки, которые обеспечат переработку отходов в регионах, иначе раздельный сбор в удаленных местах теряет смысл, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Он пояснил, что регионы сталкиваются с проблемой отсутствия мощностей по переработке отходов. Сортировка отходов не имеет смысла, так как после получения вторичного сырья оно остается ненужным: везти на переработку дорого, а на месте перерабатывать некому.