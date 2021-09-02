ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы хотим сократить сроки проведения КОМа до трёх лет, КОММОДа (отбора проектов модернизации — ред.) в том числе. У нас отторгованы объёмы КОМа на 2026 год, в ноябре не хотим проводить", — сказал он журналистам.

Он добавил, что соответствующее предложение было отправлено в правительство РФ. Сниккарс уточнил, что если решение будет принято, следующий отбор будет в 2024 году.

Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров – электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры — конкурентного отбора мощности. В 2021 году прошел КОМ на 2026 год.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.