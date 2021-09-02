ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов, обсуждаются параметры свободной экологической зоны в ДФО, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ. Минприроды ожидает снижения трат на разведку нефти и газа

"Мы можем стать одной из мировых столиц климатических проектов. Мы в министерстве ведём работу, формируем пакет предложений, и думаем, что в течение ближайших месяцев будем выходить с инициативой, обсуждать параметры свободной экологической зоны "экопорт Дальний Восток". Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов… для создания "экогородов", — сказал Чекунков, выступая на ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.