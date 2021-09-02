ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. "Почта России" и "Аэрофлот" договорились увеличить объёмы авиаперевозки почты, расширить географию и повысить скорость ее доставки, соответствующий меморандум был подписан компаниями на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Названа валюта, которой не страшен кризис

"Почта России" и "Аэрофлот" планируют сократить сроки доставки, упростить формальности и увеличить объёмы перевозок почтовых отправлений, особенно в сегменте доставки интернет-заказов. Компании также намерены повысить экономическую эффективность перевозок, расширив места международного почтового обмена в "Шереметьево" и других аэропортах РФ", — отмечает пресс-служба.

Для этого, как уточняется, компании планируют увеличить и модернизировать производственные площади, внедрить новые технологии для ускорения обработки международной почты и запустить совместные транзитные операции. Компании также хотят увеличить географию почтовых перевозок в рамках интерлайн-соглашений с "Аэрофлотом". Таким образом, перевозка почты на самолётах партнёров "Аэрофлота" будет возможна в пункты, в которые авиакомпания не выполняет собственные рейсы. Аналитик объяснил, почему вырастет спрос на валюту

"За почти 20 лет плотной работы "Аэрофлот" показал себя надежным партнером, который помогает нам обеспечивать своевременной доставкой посылок и писем миллионы клиентов. Ежесуточно мы задействуем более 380 рейсов авиакомпании и только в 2020 году доставили "Аэрофлотом" свыше 17 000 тонн почты. Мы уверены, что подписание этого меморандума выведет нашу совместную работу на новый уровень и позволит повысить качество услуг для конечного клиента", – сказал гендиректор "Почты России" Максим Акимов.

"Эпидемия коронавируса показала, что наше сотрудничество имеет огромный потенциал. "Аэрофлот" успешно справился со стратегической задачей: максимально сохранить объём перевозок почтовых отправлений в условиях пандемии. Сегодня наше сотрудничество с "Почтой России" переходит на новый этап. Мы будем совместно оптимизировать и расширять авиаперевозки почты, что, несомненно, положительным образом скажется на качестве услуг ведущего российского почтового оператора", — в свою очередь отметил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.