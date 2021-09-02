"Почта России" и "Аэрофлот" договорились ускорить доставку почты и расширить ее географию
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. "Почта России" и "Аэрофлот" договорились увеличить объёмы авиаперевозки почты, расширить географию и повысить скорость ее доставки, соответствующий меморандум был подписан компаниями на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
"Почта России" и "Аэрофлот" планируют сократить сроки доставки, упростить формальности и увеличить объёмы перевозок почтовых отправлений, особенно в сегменте доставки интернет-заказов. Компании также намерены повысить экономическую эффективность перевозок, расширив места международного почтового обмена в "Шереметьево" и других аэропортах РФ", — отмечает пресс-служба.
Для этого, как уточняется, компании планируют увеличить и модернизировать производственные площади, внедрить новые технологии для ускорения обработки международной почты и запустить совместные транзитные операции. Компании также хотят увеличить географию почтовых перевозок в рамках интерлайн-соглашений с "Аэрофлотом". Таким образом, перевозка почты на самолётах партнёров "Аэрофлота" будет возможна в пункты, в которые авиакомпания не выполняет собственные рейсы.
"За почти 20 лет плотной работы "Аэрофлот" показал себя надежным партнером, который помогает нам обеспечивать своевременной доставкой посылок и писем миллионы клиентов. Ежесуточно мы задействуем более 380 рейсов авиакомпании и только в 2020 году доставили "Аэрофлотом" свыше 17 000 тонн почты. Мы уверены, что подписание этого меморандума выведет нашу совместную работу на новый уровень и позволит повысить качество услуг для конечного клиента", – сказал гендиректор "Почты России" Максим Акимов.
"Эпидемия коронавируса показала, что наше сотрудничество имеет огромный потенциал. "Аэрофлот" успешно справился со стратегической задачей: максимально сохранить объём перевозок почтовых отправлений в условиях пандемии. Сегодня наше сотрудничество с "Почтой России" переходит на новый этап. Мы будем совместно оптимизировать и расширять авиаперевозки почты, что, несомненно, положительным образом скажется на качестве услуг ведущего российского почтового оператора", — в свою очередь отметил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20210902/834581443.html