ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. "Русгидро" и глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при консолидации на базе "Якутскэнерго", которая входит в "Русгидро", ряда электросетевых объектов, находящихся в собственности Якутии, сообщила компания. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

"На базе "Якутскэнерго", входящего в группу "Русгидро", будут консолидированы как объекты распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ, так и имеющие важное системное значение электросетевые объекты напряжением 110-220 кВ", — говорится в сообщении.

"Русгидро" отмечает, что передача этих активов на баланс "Якутскэнерго" позволит использовать консолидированные источники инвестиций для приведения электросетевых объектов в нормативное состояние, осуществлять их ремонт в необходимом объеме, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, а консолидация энергообъектов будет осуществляться на условиях возвратности инвестиций и затрат на их консолидацию, а также безубыточности их эксплуатации.

"Подписанное сегодня соглашение позволит повысить надежность обеспечения электроэнергией потребителей Якутии", — также указывает "Русгидро".

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. По состоянию на 30 июня 61,73% акций компании принадлежало государству, 12,95% — ВТБ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.