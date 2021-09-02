ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1 миллион рублей, на все регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). С такой инициативой вице-премьер выступил на совещании по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Трутнев: развитие Дальнего Востока быстроокупаемое

Как подчеркнул Трутнев, улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке — "важнейшая задача".

"В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребенка. В течение трех лет Сахалин вышел с коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране — 2", — отметил полпред.

"Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 миллиона рублей", — обратился Трутнев к президенту.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.