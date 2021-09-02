ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что мер поддержки детей в РФ пока недостаточно. Путин призвал сделать более доступными авиаперевозки для россиян

"Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно многие из этих мер новыми являются, мы их включаем, но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их (мер поддержки) пока недостаточно. Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорил уже неоднократно и просил правительство над этим поработать", — сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО.

Президент добавил, что нужно подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке.

"Так же, как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях, ни как везде, а здесь должно быть привлекательнее. Поэтому надо над этим тоже подумать", — отметил Путин.