МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6% годовых, следует из материалов регулятора. Песков: тему инфляции Путин держит на личном контроле

ЦБ РФ в июле четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

Тогда же регулятор повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозировалась в диапазоне 6,5-7,1%. Прогноз средней ключевой ставки на 2022 год был повышен до 6-7%, на 2023 год сохранен в 5-6% годовых.

В то же время Банк России по-прежнему оценивает долгосрочную реальную ключевую ставку в 1-2% годовых.

В начале июня глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что оценить необходимость долгосрочной нейтральной ставки сейчас достаточно сложно. Однако, ЦБ РФ допускает, что краткосрочная нейтральная ключевая ставка может быть выше 5-6%.

Также Банк России ожидает роста ВВП страны в 2024 году на 2-3%, инфляцию по итогам года в 4%, следует из материалов регулятора.

ЦБ в конце июля повысил прогноз по темпам роста ВВП РФ на 2021 год до 4-4,5% с 3-4%, при этом прогноз на 2022 год, напротив, был понижен — до 2-3% с 2,5-3,5%.

Тогда же Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%. В 2022 году регулятор ждет инфляцию на уровне 4–4,5%.