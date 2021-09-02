МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 августа выросли на 3,4% и составили 615,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. Банк России ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 28 мая — тогда международные резервы РФ составили 605,9 миллиарда долларов.

"Международные резервы по состоянию на 27 августа составили 615,6 миллиарда долларов и увеличились за неделю на 20,0 миллиардов долларов, или на 3,4%. Ключевой составляющей прироста резервов явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 миллиарда долларов в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.