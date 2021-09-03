МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Главная трудность, с которой сталкиваются подыскивающие работу молодые специалисты, — отсутствие опыта, эту проблему назвали 75% выпускников вузов. Такие данные, как пишут "Известия", следуют из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Банк России оценил влияние демографических трендов на экономику страны

На низкие зарплатные предложения жаловались 9%, об отсутствии или малом количестве подходящих вакансий сообщили 8%, гендерные стереотипы и недобросовестные работодатели смутили 2% опрошенных.

Еще 9% сообщили о менее распространенных сложностях — отсутствии стажировок в компаниях, неудобном графике работы, удаленности от дома. Не столкнулись ни с какими трудностями 6% респондентов.

Молодые специалисты по сравнению с 2020 и 2017 годами стали реже жаловаться на отсутствие подходящих вакансий, однако чаще на то, что найти работу мешает отсутствие опыта.

Эффективным способом трудоустройства по-прежнему остаются стажировки, несмотря на регресс в сфере найма молодых специалистов по отношению к уровню до пандемии.

Опрошенные в большинстве своем, 65%, считают, что главная цель стажировки — получение практических навыков работы. Только 16% рассматривают ее как способ войти в штат компании. При этом результатом стажировки очень часто становится именно трудоустройство. О том, что им удалось устроиться в принимающую организацию, рассказали 58% бывших стажеров, еще 12% сообщили, что им предлагали работу в стажирующей компании.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи специалистов, окончивших вуз в 2019–2021 годах.

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