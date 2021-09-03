Молодые специалисты назвали отсутствие опыта главной проблемой при поиске работы
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Главная трудность, с которой сталкиваются подыскивающие работу молодые специалисты, — отсутствие опыта, эту проблему назвали 75% выпускников вузов. Такие данные, как пишут "Известия", следуют из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
На низкие зарплатные предложения жаловались 9%, об отсутствии или малом количестве подходящих вакансий сообщили 8%, гендерные стереотипы и недобросовестные работодатели смутили 2% опрошенных.
Еще 9% сообщили о менее распространенных сложностях — отсутствии стажировок в компаниях, неудобном графике работы, удаленности от дома. Не столкнулись ни с какими трудностями 6% респондентов.
Молодые специалисты по сравнению с 2020 и 2017 годами стали реже жаловаться на отсутствие подходящих вакансий, однако чаще на то, что найти работу мешает отсутствие опыта.
Эффективным способом трудоустройства по-прежнему остаются стажировки, несмотря на регресс в сфере найма молодых специалистов по отношению к уровню до пандемии.
Опрошенные в большинстве своем, 65%, считают, что главная цель стажировки — получение практических навыков работы. Только 16% рассматривают ее как способ войти в штат компании. При этом результатом стажировки очень часто становится именно трудоустройство. О том, что им удалось устроиться в принимающую организацию, рассказали 58% бывших стажеров, еще 12% сообщили, что им предлагали работу в стажирующей компании.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи специалистов, окончивших вуз в 2019–2021 годах.
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