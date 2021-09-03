ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14% к 2035 году, если не произойдет ESG-трансформации, заявил глава банка Герман Греф. Чубайс заявил, что стратегия развития угольной отрасли России провалилась

"Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14% и 5 триллионов рублей — это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации", — сказал он на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Греф перечислил шесть ключевых рисков риски "зеленого" перехода для России. "Я бы назвал несколько ключевых рисков: это падение экспортной выручки, сокращение занятости, третье — это проблема моногородов… это потенциальная утрата нашего лидерства в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие. Пятое — это потеря бюджетных доходов и шестое — это потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая потенциальные банкротства целого ряда этих компаний", — уточнил он.

Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса и провести первую конференцию его учредителей в октябре.

"Тема ESG настолько глобальная, что нам стоит выступить с инициативой создания такого ESG-альянса в стране. И мы бы хотели обратиться сегодня к бизнесу с таким предложением и, может быть, в октябре собрать конференцию из компаний, которым интересно, которые хотят в этом поучаствовать и создать такой ESG-альянс", — заявил он.

По его словам, такого рода объединение необходимо, чтобы взаимодействовать с правительством страны и на международном уровне, чтобы обсуждать дальнейшие перспективы и планы, в том числе в энергетической стратегии.

В октябре можно было бы собрать учредительную конференцию альянса, добавил Греф.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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