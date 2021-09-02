МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Просрочка по кредитам растет на фоне последствий пандемии, роста числа взятых "впрок" займов и снижения доходов населения – чтобы сохранить уровень потребления, люди залезают в долги. В процентном соотношении доля просрочки пока невелика, но может вырасти довольно быстро, и одними запретами на выдачу кредитов повышенного риска проблему не разрешить. Просрочка по ипотеке в России за первое полугодие выросла на 17%

Просроченная задолженность россиян в сентябре перед банками достигнет рекордной отметки в 955 миллиардов рублей, а уже в следующем году может превысить один триллион рублей. Об этом газете "Известия" рассказали президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) и председатель Совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.

Наибольший объем невыплат — около 60% — находится в сегменте потребительского кредитования. Объясняется это тем, что потребительский кредит нередко выступает вторым или третьим в корзине потребителя, а учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент вначале прекращает выплаты именно по данному обязательству.

Ранее сообщалось, что число потребительских кредитов с трехмесячной и более просрочкой в июне достигло 25% — это максимальный показатель в России за шесть лет, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В июле этот показатель составил 24,7%. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2015 года — 23,5%.

При этом уровень просрочек в других сегментах гораздо ниже: кредитные карты — 7,4%, автозаймы — 6,5%, ипотеки — 1,3%. Такая разница объясняется тем, что при выдаче этих продуктов банки строже подбирают клиентов.

Тем временем, темпы кредитования ускоряются. По данным ЦБ, на 1 июля 2021 года банки выдали кредитов на 10,6 триллиона рублей, что на полтора триллиона больше, чем год назад. Рост выдач потребительских кредитов усилился во втором квартале 2021 года и составил 5,9 % против 3,7% в первом.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, проблема роста кредитной просрочки кроется совершенно не в том, что банки стали менее избирательны в выборе заемщиков. Глубинная причина того, что сейчас наблюдается в банковском секторе, заключается в снижении реальных доходов населения и росте кредитного портфеля.

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

Рост размера просроченной задолженность населения – это следствие активного роста кредитного портфеля. Часть этого портфеля неизбежно выходит на просрочку из-за наступления тяжелой жизненной ситуации или недобросовестности заемщиков. Все решают месяцы. Когда выгодно дать банку в долг

"Россияне залезают в долги по двум причинам. Первая – банальная нехватка денежных средств. Все прекрасно помнят, как в марте прошлого года был побит рекорд по выдаче кредитов – за этот месяц банки раздали почти триллион рублей. В этом году он был дважды превышен. И как раз выдачи этого года и подводят ко второй причине – рекордно низким ставкам по кредитам в первом полугодии и "кредитованию впрок", — считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Другими словами, люди специально брали кредиты по низким ставкам, чтобы потом не брать по ставкам выше, что косвенно привело к сбоям в финансовой дисциплине. Но первопричиной столь бурного роста просрочек является, несомненно, пандемия и массовые увольнения работников, добавил он.

СТАТИСТИКА ПОД КОНТРОЛЕМ

При этом доля просроченной задолженности снизилась с 4,8% на пике кризиса до 4,3% по итогам июля, достигнув минимальных значений с 2013 года, отметил старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

"В то же время низкий текущий размер просроченной задолженности на фоне активного восстановления экономики не должен вводить в заблуждение. Качество активов можно будет оценить лишь при наступлении очередного кризиса и ухудшения экономической ситуации, чего не должно произойти на горизонте ближайших 2-3 лет. В 2016 году доля просроченной задолженности быстро выросла до 8,6%, хотя еще в 2013 году она была на уровне 4,2-4,5%", — сказал аналитик.

С 1 октября ЦБ ужесточает макропруденциальные нормативы выдачи необеспеченных кредитов для наиболее рискованных заемщиков с небольшим запасом платежеспособности. Однако, по мнению директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, это позволит решить проблему лишь на краткосрочный период.

ВЕРНЫЙ ПУТЬ

"Если человеку нужны деньги, он в любом случае будет обращаться в банк, если кредит не одобрят, он пойдет в МФО, если и там заем не предоставят, он пойдет к "черным" МФО. И лучше от этого никому не будет", — говорит эксперт. "Ближе к телу". Почему россияне снова копят доллары по старинке

В результате пострадают не только "проблемные" заемщики, то есть люди с плохой кредитной историей, но и те, кто берет кредит в первый раз. По факту же пик роста просрочки наступит примерно через полгода, а если на мир обрушится финансовый кризис или новые волны пандемии с новыми штаммами, то до триллиона рублей этот показатель может дойти и раньше, считает Коган.

А люди продолжат обращаться за кредитами, так как реальные доходы населения сокращаются, сокращаются реальные пенсии, добавляет Солодков. По его мнению, единственный правильный путь решения проблемы с ростом просрочек по кредитам — это стимулирование развития экономики. "Если будут расти доходы населения, будет развиваться банковское кредитование", — заключил он.