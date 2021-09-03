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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210903/834594394.html
Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
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Необходимо обнуление НДПИ на редкоземельные металлы на длительный период, такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Для... ПРАЙМ, 03.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Необходимо обнуление НДПИ на редкоземельные металлы на длительный период, такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Для добычи редкоземельных металлов "я считаю, просто нужно ноль поставить на долгий период по НДПИ", — сказал он, выступая на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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