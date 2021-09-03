ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Необходимо обнуление НДПИ на редкоземельные металлы на длительный период, такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей

Для добычи редкоземельных металлов "я считаю, просто нужно ноль поставить на долгий период по НДПИ", — сказал он, выступая на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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