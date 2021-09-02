МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России не исключает периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов и в 2022 году, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Минпромторг может начать выдачу льготных автокредитов учителям

"Я думаю, что текущий год точно будет связан с такими перебоями. Боюсь, что следующий год — мы можем быть свидетелями периодических сбоев поставки. А 2023 год — во-первых, я уже говорил, что мы сами должны выйти на объемы собственного производства, и наладится по зарубежным поставкам с учетом того, что это занимает время: вернуться в производственный цикл, который был нарушен в пандемию", — сказал министр, отвечая на вопрос о дефиците автокомпонентов.

Ранее в четверг Мантуров сообщил журналистам, что не исключает в дальнейшем приостановок производства на автозаводах в РФ по этой причине.

Президент крупнейшего российского автопроизводителя — "АвтоВАЗа" Николя Мор также заявлял, что проблема с поставками электронных автомобильных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года. Из-за недопоставок компания приостанавливала производство за это лето семь раз.

Дефицит чипов для автоэлектроники начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.