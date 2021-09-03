ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса. Путин прокомментировал миграцию из ДФО

"Пять лет — это конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению", — сказал он в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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