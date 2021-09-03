КРАСНОЯРСК, 3 сен — ПРАЙМ. "Норникель" и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) договорились провести переговоры о мировом соглашении по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель"), сообщил журналистам представитель компании. Глава Росприроднадзора рассказала, как бизнес скрывает ущерб природе

"По ходатайствам сторон Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное рассмотрение дела на 60 дней для проведения переговоров между сторонами о мировом соглашении, предполагающем возмещение в натуральной форме вреда водным биоресурсам, на которые мог повлиять аварийный разлив нефтепродуктов в Норильске в 2020 году. Стороны проведут переговоры об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы", — сказал представитель "Норникеля".

По его словам, заключение мирового соглашения на соответствующих условиях позволит максимально эффективно организовать работу по проведению восстановительных мероприятий, что будет способствовать скорейшему и наиболее полному восстановлению водных биоресурсов и экосистемы, пострадавших в результате аварийного разлива топлива.

В начале августа арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

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