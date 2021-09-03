"Норникель" и Росрыболовство попытаются миром урегулировать спор на 58,7 миллиарда рублей
КРАСНОЯРСК, 3 сен — ПРАЙМ. "Норникель" и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) договорились провести переговоры о мировом соглашении по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель"), сообщил журналистам представитель компании.
"По ходатайствам сторон Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное рассмотрение дела на 60 дней для проведения переговоров между сторонами о мировом соглашении, предполагающем возмещение в натуральной форме вреда водным биоресурсам, на которые мог повлиять аварийный разлив нефтепродуктов в Норильске в 2020 году. Стороны проведут переговоры об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы", — сказал представитель "Норникеля".
По его словам, заключение мирового соглашения на соответствующих условиях позволит максимально эффективно организовать работу по проведению восстановительных мероприятий, что будет способствовать скорейшему и наиболее полному восстановлению водных биоресурсов и экосистемы, пострадавших в результате аварийного разлива топлива.
В начале августа арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
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