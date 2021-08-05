МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "Норникель" оценивает стоимость восстановления рудников "Таймырский" и "Октябрьский" после задтопления примерно в 150 миллионов долларов, сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Малышев в ходе конференц-звонка по финансовым итогам первого полугодия. Арбитраж привлек "Норникель" и два госучреждения к иску Росрыболовства

"По двум подтопленным рудникам стоимость восстановления составит примерно $150 млн, по операционным затратам. И по капзатратам очень незначительный объем, примерно 240 млн руб. Примерно $22 млн были потрачены в первом полугодии. А 8,6 млрд руб. имеются в бюджете на второе полугодие, это прочие операционные расходы", — рассказал Малышев.

В конце февраля "Норникель" из-за затопления частично приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании. Из-за приостановки компания снизила план на 2021 год по производству никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%.

Рудник "Октябрьский" вышел на полную мощность к середине мая. "Таймырский" к концу июля работал на 80% мощности, его полное восстановление ожидается к концу ноября.

Ранее компания опубликовала финансовые итоги первого полугодия, в соответствии с которыми ее выручка увеличилась на 33% в годовом сопоставлении, до 8,9 миллиарда долларов, прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия. Компания отметила, что это более чем компенсировало снижение объемов производства, вызванное затоплением рудников.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).

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