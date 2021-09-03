МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Более 30 миллионов российских пенсионеров получили в четверг выплату в 10 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Сбербанк уже перевел пенсионерам более 60% социальных выплат

"Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам граждан в один день. Это в принципе, наверное, рекордная по количеству и по охвату социальная выплата, которую получили наши граждане", — сказал Котяков журналистам на полях ВЭФ.

По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на эти выплаты суммарно понадобится порядка 500 миллиардов рублей.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.