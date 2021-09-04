ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Кабмин до октября должен принять меры по снижению риска наводнений в ДФО

"К 2024 году по результатам мероприятий федерального проекта "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории РФ" (в условиях гарантированного финансирования) мы построим и реконструируем более 380 километров сооружений инженерной защиты. Больше 55% проблемных участков русел рек будут расчищены. Речь идёт о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений, которые ежегодно достигают 75 миллиардов рублей", — сказал Козлов.

Он уточнил, что Минприроды также сформировало новый федеральный проект по защите населения от наводнений. Однако пока проект ограничен в финансировании. Больше всего мероприятий проекта запланировано для дальневосточных регионов, где риски традиционно высоки.

"К тому же неблагоприятные явления усугубляются. В этом году паводок, который характерен для сезона осенних муссонов, пришел в июне. На сегодняшний день прошло несколько его волн", — отметил Козлов.

Министр добавил, что уровень воды в реках местами был таким же, как в катастрофическом в дальневосточном регионе 2013 году. Но благодаря реализации мероприятий ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ" в нынешнем году уже нет того огромного ущерба. "Работа по обустройству берегов продолжается, и темпы сбавлять нельзя", — добавил Козлов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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