ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов рассказал на Восточном экономическом форуме о трёх основных вызовах, стоящих на пути формирования Большого евразийского партнёрства (БЭП): это информационный вызов, вызов доверия и необходимость пропаганды научных взглядов. В Китае обратили внимание на "грозный сигнал" России Западу

Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.

"Мы сегодня имеем на пространстве БЭП три основных вызова. Во-первых, это, конечно, вызовы информационные, которые по сути дела разрушают многие традиционные ценности. Мы должны вырабатывать совместную политическую и информационную повестку", — сказал Маслов в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнёрства" на ВЭФ.

Вторым вызовом ценностям на пространстве Большого евразийского партнёрства, по словам эксперта, являются вызов доверия. "Потому что мы видим, например, что пандемия показала не рост доверия, а рост недоверия между странами, отсутствие должной кооперации в области совместной разработки вакцин и так далее", — заявил Маслов. По его мнению, страны в зоне Большого евразийского партнёрства должны понимать, что новые вызовы могут принести новые угрозы взаимному доверию.

"И, наконец, третий момент — это безусловно необходимость, я буду настаивать на этом, пропаганды научных инновационных знаний для того, чтобы развивались науки, технологии и образование", — добавил Маслов.

Он отметил, что страны Большого евразийского партнёрства не могут вступать в будущее, опираясь на уровни прошлого осмысления многих научных достижений, представлений о природе, о мире, о физических процессах. "В этом плане, как ни странно, сочетание фундаментальных традиционных ценностей семьи с инновационными ценностями науки и образования и может дать нам единое пространство БЭП уже в головах людей", — сказал эксперт.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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