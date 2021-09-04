МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что в страну стали завозить сало.

"Украина превратилась в импортера продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить", — сказал Азаров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Возвращаясь к теме животноводства, он указал на снижение поголовья скота на Украине, а также на проблемы в молочной сфере. Эксперт оценил износ ГТС Украины

Также экс-премьер страны считает, что за два с половиной года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что нужно для управления страной.

"Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят", — отметил Азаров.

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