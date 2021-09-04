2021-09-04T21:09:49+03:00
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На Украине пожаловались, что страна стала импортировать сало
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что в страну стали завозить сало. "Украина превратилась в импортера продукции животноводства. У нас, представьте себе,... ПРАЙМ, 04.09.2021
экономика, украина, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что в страну стали завозить сало.
"Украина превратилась в импортера продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить", — сказал Азаров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Возвращаясь к теме животноводства, он указал на снижение поголовья скота на Украине, а также на проблемы в молочной сфере.
Также экс-премьер страны считает, что за два с половиной года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что нужно для управления страной.
"Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят", — отметил Азаров.
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