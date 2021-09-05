КИЕВ, 5 сен — ПРАЙМ. Президент США Джозеф Байден посетит с визитом Украину, но не в 2021 году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На Украине не исключили переход на отопление дровами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД уже работает над визитом главы США Джо Байдена в Киев, дипломат убежден, что такой визит состоится при нынешнем президентском сроке американского лидера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время личной встречи с президентом США Джо Байденом забыл детально обсудить его возможный визит на Украину.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год. Тем не менее, мы работаем. Сейчас и американская сторона, и украинская сосредоточится на выполнении тех договоренностей, которых достигли президенты, а они действительно были масштабными и содержательными", — заявил Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с Джо Байденом.

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