Глава МИД Украины Кулеба: Киев ожидает визита Байдена на Украину, но не в этом году
КИЕВ, 5 сен — ПРАЙМ. Президент США Джозеф Байден посетит с визитом Украину, но не в 2021 году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД уже работает над визитом главы США Джо Байдена в Киев, дипломат убежден, что такой визит состоится при нынешнем президентском сроке американского лидера.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время личной встречи с президентом США Джо Байденом забыл детально обсудить его возможный визит на Украину.
"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год. Тем не менее, мы работаем. Сейчас и американская сторона, и украинская сосредоточится на выполнении тех договоренностей, которых достигли президенты, а они действительно были масштабными и содержательными", — заявил Кулеба в эфире телеканала "Интер".
Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с Джо Байденом.
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