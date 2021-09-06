МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Четверть россиян считает, что кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, а каждый пятый видит успешное будущее в области информационных технологий, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Молодые специалисты назвали главные сложности при поиске работы

"Кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование (образование в этой области считают успешным 24% опрошенных), в области IT, программирования и компьютеров (21%), медицины и биологии (17%), экономики, финансов и управления (13%), права и юриспруденции (10%)", — выяснили специалисты.

Еще 8% опрошенных считают, что сегодня больше всего обеспечивает жизненный успех образование в области математических и естественных наук, 7% — гуманитарных.

Абсолютное большинство россиян (87%) считают расходы на образование и развитие детей важной и приоритетной статьей расходов. Самый высокий приоритет у таких расходов у москвичей (93%) и петербуржцев (91%).

Однако копить деньги на образование детей считают необходимым менее половины граждан — лишь 48%. По мнению 43% опрошенных, задуматься об этом стоит с самого рождения ребенка, 39% — со школы, 18% — за несколько лет до поступления в вуз. Больше всех готовы сберегать на образование детей петербуржцы (91%), екатеринбуржцы (67%), москвичи (66%) и красноярцы (61%).

Компания провела исследование в августе по репрезентативной выборке среди 13 тысяч россиян в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек.

Читайте также:

Социологи выяснили, сколько россиян довольны своей работой