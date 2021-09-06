МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. На мировой рынок алюминия может казать большое влияние государственный переворот в Гвинее, пишет в своем Telegram-канале глава металлургической компании "Русал" Олег Дерипаска.

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация. 20% всего алюминия в мире производится из бокситов, добытых в этой маленькой и очень бедной стране", — пояснил миллиардер.

Напомним, что накануне, 5 сентября, в африканской Гвинее произошла попытка государственного переворота. Президента старны Альфу Конде задержали устроившие мятеж военные.

Захват произвели силы спецназа под управлением полковника Мамади Думбуя.

Позднее стало известно, что в результате попытки переворота президент Конде не пострадал.