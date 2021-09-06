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Российский миллиардер предсказал мировому рынку алюминия встряску
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На мировой рынок алюминия может казать большое влияние государственный переворот в Гвинее, пишет в своем Telegram-канале глава металлургической компании "Русал" Олег Дерипаска... ПРАЙМ, 06.09.2021
гвинея, металлургия, алюминий, олег дерипаска, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. На мировой рынок алюминия может казать большое влияние государственный переворот в Гвинее, пишет в своем Telegram-канале глава металлургической компании "Русал" Олег Дерипаска.
"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация. 20% всего алюминия в мире производится из бокситов, добытых в этой маленькой и очень бедной стране", — пояснил миллиардер.
Напомним, что накануне, 5 сентября, в африканской Гвинее произошла попытка государственного переворота. Президента старны Альфу Конде задержали устроившие мятеж военные.
Захват произвели силы спецназа под управлением полковника Мамади Думбуя.
Позднее стало известно, что в результате попытки переворота президент Конде не пострадал.