МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Госдуму расширить мандат Банка России, сделав его ответственным наряду с правительством за экономический рост страны, темпы роста инвестиций в основной капитал, создание новых рабочих мест. Титов раскритиковал Банк России за сохранение высокой ставки

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони в интервью Блумбергу на минувшей неделе заявил, что слишком быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в еврозоне было бы "большой ошибкой", поскольку наблюдаемая инфляция все еще временное явление.

"Вот и европейские финансовые регуляторы вслед за их американскими коллегами фактически кричат нашему ЦБ: не поднимайте ставки, не губите российский бизнес, не останавливайте рост доходов граждан – вы неправильно понимаете природу сегодняшнего роста цен и не можете повлиять на инфляцию, укрепляя рубль и повышая населению стоимость кредитных ресурсов", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что Банк России не берет во внимание экономический рост при принятии своих решений. "Уже очень давно пора конкретизировать мандат ЦБ, устанавливаемый законом, и делать ЦБ РФ, а не только правительство, ответственным за экономический рост, темпы роста инвестиций в основной капитал, создание новых рабочих мест. Надеюсь, это будет третий законопроект на повестке дня новой Госдумы", — заявил бизнесмен.

Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в России, при этом основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк. В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат — обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.