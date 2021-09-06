МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мастер-план города Спутник у Владивостока должны представить на следующем Восточном экономическом форуме в 2022 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на пресс-конференции по итогам ВЭФ. Трутнев рассказал, какие города затронет реновация на Дальнем Востоке

"В части вопросов (вице-премьеру) Юрию Петровичу (Трутневу) о том, есть ли список городов, мастер-планы которых будут представлены на следующем ВЭФ. Я согласен с Юрием Петровичем, сейчас преждевременно анонсировать. Но то, что город Спутник туда войти должен, я считаю очевидным", — сказал Чекунков.

"Тем более что по факту работу над этим проектом мы вели с начала года. И кое-какие эскизы этой работы уже существуют. В режиме Дальневосточного квартала и мастер-плана на ВЭФ-2022 мы будем двигаться вперед. Вместе с министерством строительства Российской Федерации",- добавил он.

Восточный экономический форум проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.