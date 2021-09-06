МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-августе 2021 года увеличился на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 166,61 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Зерновой союз ожидает сохранения за Россией лидерства по экспорту пшеницы

"По предварительным данным таможенной статистики в январе-августе 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 166 610 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 29,9%", — сообщает ФТС.

В августе стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 21,789 миллиарда долларов (сокращение по сравнению с июлем на 4%).

При этом импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 7,5% и составил 1,905 миллиарда долларов, машиностроительной продукции – на 5,5% до 11,626 миллиарда долларов, химической продукции – на 1,7% до 4,007 миллиарда долларов, а текстильных изделий и обуви возрос на 1%, до 1,438 миллиарда долларов.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства поставки овощей сократились на 49,9%, фруктов и орехов – на 34,5%, сахара – на 24,1%, зерновых культур – на 13,6%, мяса и субпродуктов – на 7%, рыбы – на 6,8%, молочных продуктов – на 6,7%, растительного масла – на 1,4%. При этом возросли закупки алкогольных и безалкогольных напитков на 5,2%, табака – на 2%. На Украине пожаловались, что страна стала импортировать сало

В импорте машиностроительной продукции закупки судов и плавучих средств сократились на 33,9%, летательных аппаратов – на 12,9%, оптических инструментов и аппаратов – на 7,3%, средств наземного транспорта – на 6%, механического оборудования – на 3,3%, электрооборудования – на 0,6%. Закупки железнодорожных локомотивов увеличились на 8,2%.

В импорте химической продукции закупки фармацевтической продукции сократились на 8,1%, полимеров и каучука – на 5%. Поставки продукции органической и неорганической химии возросли на 5,1%, мыла и синтетических моющих средств – на 4,5%, парфюмерно-косметических товаров – на 2,6%.

В импорте текстильных изделий и обуви возросли закупки обуви на 12,2%, текстильной одежды – на 1,1%. При этом сократились поставки хлопка на 31,1%, трикотажного полотна – на 15%, готовых текстильных изделий – на 12,2%, текстильных материалов – на 11,9%, трикотажной одежды – на 4,3%, химического волокна – на 0,6%, химических нитей – на 0,5%.