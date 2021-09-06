МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мятежники в Гвинее предложили добывающим компаниям продолжить деятельность в стране, сообщает местное издание Africa Guinee со ссылкой на возглавившего мятеж полковника Мамади Думбуя.

Созданный военными Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD) Гвинеи намерен убедить экономических партнеров, что они могут вести нормальную деятельность в стране, заявил в понедельник Думбуя.

"Добывающим компаниям предлагается продолжить свою деятельность. С этой целью морские границы остаются открытыми для экспорта продукции добывающей промышленности… Комитет заверяет партнеров, что он будет соблюдать все свои обязательства, связанные с соглашениями по добыче полезных ископаемых, и вновь заявляет о своей приверженности поощрению иностранных инвестиций в страну", — приводит издание заявление полковника.

СМИ 5 сентября сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока.

Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея — довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение.