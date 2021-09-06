МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, однако в период посткризисного развития важно сокращать такое госучастие, поскольку такая "терапия" несет в себе много рисков в случае, если вовремя ее не свернуть, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "Стране конец". Украинский экономист предрекает крах из-за одной ошибки

"Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. "Особого пути" в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами", — говорится в статье, которую он опубликовал в журнале "Компания".

В статье Кудрин отмечает, что в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных. "Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием", — указывает автор.

"Большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники. Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!" — рассказал глава ведомства.

Это, по его словам, негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке "прорывных, меняющих вектор движения целей". Кроме того, государство — менее эффективный собственник, полагает Кудрин.

"Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом", — говорится в статье. Он напомнил, что, по данным СП, за 2017–2019 годы была приватизирована только четверть пакетов акций и долей, предусмотренных планом. Это был самый низкий показатель за 10 лет.