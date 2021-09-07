МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Крупнейший в России завод по переработке полимеров мощностью до 43 тысяч тонн продукции в год заработает в Московской области к концу следующего года, соглашение о его строительстве во вторник на выставке "ВэйсТэк" подписали компания "Вторпласт" и крупнейший оператор столичного региона по сбору, транспортировке, обработке и размещению ТКО "ЭкоЛайн", которые создадут СП. РЭО предупредил о переполненности российских свалок

"Инвестиции в проект составят около 2 миллиардов рублей, налоговые отчисления за первые 10 лет эксплуатации — около 3 миллиардов рублей, появится до 150 новых рабочих мест для жителей региона. Мощность предприятия составит 43 тысячи тонн в год", — уточнили в пресс-службе "ЭкоЛайн".

Проект реализуется при активном участии ППК "Российский экологический оператор". В рамках совместной компании планируется выпуск "зеленых" облигаций.

Как пояснила РИА Новости заместитель генерального директора группы "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова, особенность нового завода в том, что он будет перерабатывать разные виды пластиков, в том числе тех, которые сейчас перерабатывать считается нерентабельным.

Завод будет состоять из комплекса переработки твердых пластиков (с маркировкой HDPE 02 и PP 05) и комплекса переработки пленочных пластиков и пакетов (LDPE 04).

Производимые из HDPE (полиэтилен низкого давления, ПНД) гранулы можно использовать в производстве тех же флаконов и канистр, предметов обихода, автомобильных комплектующих, строительных материалов; из PP (полипропилена) — для производства изделий, аналогичным переработанным, а также стройматериалов, садово-строительного инвентаря. При переработке пленки и пакетов (полиэтилен высокого давления, ПВД или LDPE) получат гранулы для нового цикла производства пленки. Из микса пленок ПВД (04) и ПНД (02) получаются гранулы для производства строительных материалов, наплавляемой кровли, композитных панелей, крупных литьевых изделий.