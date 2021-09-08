МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не видит смысла в том, чтобы напрямую субсидировать российских экспортеров для покрытия трансграничного углеродного налога (ТУР) Евросоюза, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов. "Интер РАО" может отказаться от экспорта электроэнергии в ЕС

Евросоюз в июле представил проект ТУР, предполагающий постепенное введение сбора на импорт определенных товаров, производству которых сопутствуют высокие выбросы CO2. Сбор будет постепенно вводиться с 2023 года и первоначально распространится на отрасли электроэнергетики, производства стали и железа, алюминия, удобрений и цемента.

"С точки зрения помощи нашим экспортерам — конечно, было бы бессмысленно, если бы просто российское правительство… стало субсидировать платеж, который они платят Европе — тогда бы цель достижения и сокращения выбросов сокращения углеродного следа не была бы достигнута", — сказал Сазанов в ходе своего выступления на сессии "Новые векторы развития налогового регулирования в современном мире" в рамках Московского финансового форума.

Такая поддержка, пояснил он, напрямую противоречит целям Парижского соглашения. Минфин допустил еще одно сокращение госзаимствований в текущем году

"Поэтому наша ключевая задача — с одной стороны, создать внутренние стимулы для сокращения углеродного следа… И второе — вести диалог с европейским сообществом, с тем, чтобы те инструменты, которые мы у себя будем внедрять, были признаны… Если конечная цель достигается, то все мировое сообщество должно признавать эти инструменты… И, конечно, помогать нашим экспортерам", — добавил он.

По словам чиновника, существуют разные инструменты для поддержки бизнеса — регуляторные, бюджетные, налоговые, которые способствовали бы внедрению технологий по сокращению углеродного следа.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.