МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Госкомпании и госкорпорации перекрыли все сферы российской экономики, нужно сократить государственный сектор и дать больше свободы частному бизнесу, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Госкорпорации перекрыли всю уже площадку у нас в стране — чтобы что-то делать сегодня реально, нужно работать с госкомпанией или госкорпорацией. Нам нужно сократить государственный сектор, дать больше свободы частному сектору. Я думаю, это как раз фактор, влияющий на объем частных инвестиций", — сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.