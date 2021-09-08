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Кудрин призвал дать больше свободы частному сектору
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Госкомпании и госкорпорации перекрыли все сферы российской экономики, нужно сократить государственный сектор и дать больше свободы частному бизнесу, заявил глава Счетной палаты РФ... ПРАЙМ, 08.09.2021
частный сектор, госкорпорации, экономика рф, алексей кудрин, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Госкомпании и госкорпорации перекрыли все сферы российской экономики, нужно сократить государственный сектор и дать больше свободы частному бизнесу, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Госкорпорации перекрыли всю уже площадку у нас в стране — чтобы что-то делать сегодня реально, нужно работать с госкомпанией или госкорпорацией. Нам нужно сократить государственный сектор, дать больше свободы частному сектору. Я думаю, это как раз фактор, влияющий на объем частных инвестиций", — сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.