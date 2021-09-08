МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Лимоны в России за август подорожали на 24,1%, апельсины — на 5,7%, одновременно свекла подешевела на 42,9%, морковь — на 34,8%, картофель — на 17%, говорится в сообщении Росстата. Росстат отметил рост цен на товары для школьников в августе

"В августе значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свекла подешевела на 42,9%, морковь — на 34,8%, картофель — на 17%, виноград — на 15,8%, помидоры — на 15,6%, огурцы — на 13,9%.

Вместе с тем цены на лимоны выросли на 24,1%, апельсины — на 5,7%, чеснок — на 3,7%, сухофрукты — на 1,7%", — сообщает статистическое ведомство.

Цены на свеклу в шести регионах снизились на 0,1-19,9%, в девяти субъектах — на 20-29,9%, в 62 субъектах — на 30-57,5%. В Чукотском автономном округе не изменились. В семи регионах цены на свеклу выросли на 0,1-21,1%.

Стоимость моркови в 10 регионах уменьшилась на 0,1-19,9%, в 11 регионах — на 20-29,9%, в 60 регионах — на 30-49,9%. В четырех субъектах цены выросли на 0,1-5,5%.

"Цены на картофель в 40 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-19,9%, в 39 субъектах — на 20-33,5%. В шести субъектах цены на картофель выросли на 0,1-21,1%", — добавляется в сообщении.

Если брать отсчет с начала года, то к 6 сентября картофель подорожал на 27,15%, капуста — на 90,6%, лук — на 25,03%.

Морковь с начала года выросла в цене на 43,76%, яблоки — на 5,55%, огурцы подешевели на 53,62%, помидоры — на 42,41%.

За последнюю неделю отмечен рост цен на огурцы (1,04%), впервые за последнее время, помидоры, дорожая вторую неделю, прибавили 1,31%. Недельное подорожание коснулось и ряда других продуктов.