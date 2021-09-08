МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Гречка в России с 31 августа по 6 сентября еще немного подешевела, но снижение цен замедлилось, сахар и мясо кур прибавили в цене 0,3-0,4%, яйца и подсолнечное масло — 0,05-0,1%, следует из данных Росстата. В России резко подорожали лимоны, а другие продукты подешевели

Гречка с 31 августа по 1 сентября подешевела на 0,01%, за предыдущий период цена упала сильнее — на 0,15%; с начала года гречка в РФ подорожала на 10,7%, согласно данным Росстата.

Рис подорожал на 0,08% (неделей ранее цены снизились на 0,02%, с начала года — выросли на 2,26%), пшено стало дороже на 0,2% (за предыдущий период — подешевело на 0,47%, с начала года — на 3,6%).

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,31%, в том числе в 49 субъектах РФ — на 0,1-2,6%.

"В 25 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%", — сообщает Росстат. С 24 по 30 августа цены на сахар выросли на 0,06%, а с начала года по 6 сентября — прибавили 3,97%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,09% против роста в цене на 0,07% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 25 субъектах РФ цены выросли на 0,1-2%, в 36 — не изменились, а в 24 регионах — снизились на 0,1-2,8%. С начала года по 6 сентября цена на подсолнечное масло выросла на 5,74%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,41%, в том числе в 62 субъектах РФ – на 0,1-3,3%.

"В 9 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-1,9%", — указывается в сообщении. С 24 по 30 августа мясо кур подорожало меньше — на 0,13%, а с начала года по 6 сентября его цена выросла 16,44%. Росстат отметил рост цен на товары для школьников в августе

Куриные яйца в среднем по России стали дороже на 0,05%, в том числе в 27 регионах — на 0,1-3%, а в пяти — на 3,1-12,3%.

"В шести субъектах цены не изменились. В 47 субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-5,7%", — сообщает Росстат. За предыдущий отчетный период цены в среднем снизились на 0,51% а с начала года — на 11,36%.

Говядина на неделе с 31 августа по 6 сентября подорожала на 0,82% против роста за предыдущий отчетный период на 0,25%, рост цен на свинину замедлился, составив 0,29% против 0,49% неделей ранее.

С начала года цена на говядину выросла на 8,75%, на свинину — на 11,29%.

Полукопченая и варенокопченая колбаса подешевела на 0,03%, сардельки и сосиски — на 0,15%; на прошлой неделе колбаса подорожала на 0,15%, сосиски и сардельки — на 0,24%, а с начала года — на 4,99% и 5,72% соответственно.

Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,23% (за предыдущий период — подешевела на 0,05%, с начала года — на 4,29%), черный хлеб не изменился в цене (за предыдущий период стал дороже на 0,2%, с начала года — на 4,31%), макаронные изделия выросли в цене на 0,1% (неделей ранее — на 0,06%, с начала года — на 5,6%).

Вермишель подорожала на 0,07% (за предыдущий период — на 0,01%, с начала года — на 5,49%), белый хлеб — на 0,09% (неделей ранее — на 0,29%, с начала года — на 4,01%). Правительство одобрило расширение полномочий Росстата

Свежая белокочанная капуста в России дешевеет четвертую неделю подряд, продолжают падать цены на лук, картофель и морковь, огурцы и помидоры дорожают, следует из данных.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию с 31 августа по 6 сентября снизились на 0,8%; в частности, лук подешевел на 0,33%, картофель — на 1,77%, морковь — на 3,45%, яблоки — на 0,67%.

Свежая белокочанная капуста в России подешевела на 1,77%; неделей ранее, с 24 по 30 августа, цена на нее стала ниже на 1,74%.

Цена на огурцы на прошлой неделе выросла на 1,04%, впервые за последнее время, помидоры, дорожая вторую неделю, прибавили 1,31%.

С начала года к 6 сентября картофель в России подорожал на 27,15%, капуста — на 90,6%, лук — на 25,03%. Морковь с начала года выросла в цене на 43,76%, яблоки — на 5,55%, огурцы подешевели на 53,62%, помидоры — на 42,41%.

С 31 августа по 6 сентября в России выросли цены на стерилизованное молоко (на 0,8%), на мясные и овощные консервы для детского питания (на 0,6%), на вареную колбасу (на 0,4%).

Сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания стали дороже на 0,3%, баранина, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, жирный творог, печенье, соль — на 0,2%.

Сухие молочные смеси для детского питания и водка выросли в цене на 0,1%, мороженая рыба и сычужные сыры подешевели на 0,3%, а чай и шоколадные конфеты – на 0,2%.

Свинина в за август текущего года подорожала на 2,5%, говядина — на 1,6%, куриное мясо — на 0,51%, сахар — на 0,48%, подсолнечное масло — на 0,24%, следует из материалов. Цены на продовольствие в России выросли в годовом выражении

"Среди мясопродуктов выросли цены: на свинину — на 2,5%, печень говяжью — на 2,1%, говядину — на 1,6%, фарш мясной — на 1,3%, консервы мясные — на 1,1%, кулинарные изделия из птицы — на 0,9%, баранину, сосиски, сардельки, пельмени, манты, равиоли — на 0,8%", — говорится в сообщении.

В целом хлеб и хлебобулочные изделия в России в августе подорожали на 0,55% по сравнению с июлем (к декабрю прошлого года — на 4,62%, по сравнению с августом 2020 года — на 7,86%), крупа и бобовые — на 0,35% (к началу года — на 5,95%, в годовом выражении — на 8,17%), макаронные изделия — на 0,58% (по сравнению с началом года — на 5,49%, в годовом выражении — на 8,76%).

Мясо и птица стали дороже на 1,45% по сравнению с июлем (по сравнению с началом года — на 11,24%, в годовом выражении — на 12,52%), рыба и морепродукты — на 0,45% (по сравнению с началом года — на 6,77%, в годовом выражении — на 10,12%), молоко и молочная продукция — на 0,44% (по сравнению с началом года — на 3,29%, в годовом выражении — на 4,73%), сливочное масло — на 0,72% (к началу года — на 3,64%, в годовом выражении — на 5,38%). Цены на плодоовощную продукцию тормозят инфляцию

"Среди прочих продовольственных товаров подорожали (в августе — ред.): печенье — на 1,5%, рыба живая и охлажденная, икра лососевых рыб, консервы овощные для детского питания, овсяные хлопья "Геркулес" — на 1,3%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вода минеральная, кексы и рулеты — на 1,2%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, филе сельди, национальные сыры и брынза, сыры плавленые, майонез, соки фруктовые, пряники, соль — на 0,9-1,1%", — указывает Росстат.

Цены на куриные яйца уменьшились на 3,44% по сравнению с июлем (относительно декабря 2020 года — на 11,4%, в годовом выражении — выросли на 15,41%).

"Среди прочих продовольственных товаров подешевели: пшено — на 1,2%, рыба мороженая неразделанная — на 0,9%, кофе натуральный в зернах и молотый — на 0,8%, шоколад — на 0,7%, молоко сгущенное и коньяк — на 0,2%", — добавляет статистическое ведомство.

Пора привыкнуть к росту цен на продукты