МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Газомоторное топливо в России за август подорожало на 21,3% по сравнению с июлем, став лидером роста розничных цен среди непродовольственных товаров, бензин прибавил 1,4%, следует из сообщения Росстата.

"В августе из непродовольственных товаров наиболее существенно подорожало газовое моторное топливо – на 21,3%. Рост цен наблюдался почти во всех субъектах Российской Федерации", — говорится в материалах Росстата.

В частности, увеличение цен на 22% и более отмечено в 23 субъектах, в том числе в Оренбургской области – на 32,2%, Ингушетии – на 31,8%, Челябинской области – на 30,5%, Чечне – на 28,8%.

По сравнению с августом прошлого года розничные цены на бензин в РФ выросли на 7,05%, а с начала года они увеличились на 6,64%, также указано в сообщении. Что касается дизельного топлива, то за август оно подорожало на 0,9%.

При этом инфляция в РФ в августе составила 0,17% в месячном выражении, а с начала года потребительские цены выросли на 4,69%.