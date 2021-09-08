МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен, считают в отраслевых союзах, мнение которых привели в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В данный момент наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен", — сообщили в пресс-службе. Росстат опубликовал данные по недельным изменениям цен на продукты

Кроме того, продолжили в пресс-службе, эта тенденция будет поддержана за счет увеличения объемов производства: так, в августе были практически достигнуты прошлогодние объемы по птице после спада из-за вспышки птичьего гриппа, а благодаря загрузке новых животноводческих комплексов наблюдается положительная динамика по производству свинины.

В министерстве отметили, что в августе цены производителей на мясо демонстрировали более умеренную динамику относительно розничных: так, стоимость килограмма парной свинины выросла на 0,7%, говядины – на 0,8%, мяса кур – на 1%, а баранины – уменьшилась на 0,8%.

"Незначительное повышение отпускных цен на отдельные категории мясной продукции было связано с традиционным сезонным фактором (периодом пикников)", — отметили в пресс-службе.

Что касается плодоовощной продукции, то продолжающееся снижение цен производителей на нее обусловлено поступлением на рынок нового урожая: так, в августе отпускные цены на свеклу снизились на 14,5%, огурцы – на 11,2%, помидоры – на 20,8%, репчатый лук – на 11,7%, картофель – на 0,3%, яблоки – на 4,2%.

Ожидается, что производство и грунтовых, и тепличных овощей по итогам года должно вырасти, и это поможет обеспечить стабильный уровень цен на данную продукцию.

"В дальнейшем этот тренд будет поддержан за счет реализации инвестиционных проектов в тепличном овощеводстве, расширения посевных площадей под овощи открытого грунта, а также увеличения мощностей хранения в РФ", — сказали в пресс-службе.

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