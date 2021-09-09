МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Правительства России и Белоруссии договариваются о новой финансовой поддержке Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630-640 миллионов долларов, сказал президент России Владимир Путин. Россия и Белоруссия создадут единые рынки газа и нефти

"Да, но это правительство договаривается", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительная кредитная поддержка Белоруссии со стороны Москвы.

"Мы с Александром Григорьевичем тоже говорили на этот счет. Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то около 630 миллионов долларов, 630-640 миллионов долларов", — добавил он.

Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря 2020 года в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.