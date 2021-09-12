МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Введение прогрессивной системы налогообложения поможет поднять зарплаты медработникам в два раза, заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. В Госдуме предложили ввести биометрию для открытия счетов в банках

По его словам, у него и коллег имеются "конкретные предложения" по введению прогрессивной системы НДФЛ. "Мера даст более одного триллиона рублей в год, что позволит, например, поднять в два раза зарплату всем медработникам в стране", — отметил законодатель.

Он предлагает для тех, кто получает от 3 до 10 миллионов рублей в год (250-833 тысяч рублей в месяц), установить минимальный налоговый платеж в размере 382 тысяч в год плюс ставка в 18% от суммы, превышающей 3 миллиона. Таких лиц в России почти 450 тысяч.

"Те, кто получает более 10 миллионов рублей в год, или более 833 тысяч рублей в месяц, должны платить минимальный платеж 1,642 миллиона рублей в год и 25% от суммы полученной зарплаты. Это порядка 35 тысяч человек в стране", — добавил депутат.

Он полагает, что высокие налоги должны платить не все — те, кто получает меньше 100 тысяч рублей в год, что чуть больше 8 тысяч рублей в месяц, должны платить налог по ставке 5%, или даже 0%. Таких в России почти 9 миллионов человек.

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