МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. У России будут серьезные проблемы в случае открытой "агрессии" против Украины, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст в интервью во время форума YES Brainstorming, который транслировался на канале "Украина 24". На Украине считают, что страна живет в условиях третьей мировой войны

"Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что США наложат очень серьезные санкции на Россию, и эти санкции смогут просто разрушить экономику России", — заявил дипломат.

Он также считает, что в этом случае "будет много смертей как со стороны России, так и со стороны Украины". Такое развитие событий он назвал "очень плохим прогнозом".

Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран, а что касается Украины, то в конфликт на ее территории, в чем ее обвиняет Киев и страны Запада, она не вмешивается и заинтересована в том, чтобы страна самостоятельно разрешила политический кризис.

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