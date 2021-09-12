МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Франция в случае вооруженного конфликта с Россией не сможет долго воевать без американской поддержки — к такому выводу пришли авторы доклада исследовательского центра РЭНД, пишет Forbes. В США признали, что Россия готова к войне лучше, чем НАТО

"Франция способна проводить военные операции по всему спектру конфликта, но у нее нет возможностей для длительного ведения боевых действий против сильного и умелого противника, каким является Россия", — отмечается в документе.

С точки зрения США, это означает, что Франция сможет участвовать в крупномасштабной неядерной войне в Восточной Европе лишь ограниченное время.

Согласно выводам доклада, у Франции мощная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие. Однако французские вооруженные силы ненадежны, так как не обладают людскими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией.

"У Франции ограниченные возможности по ведению длительного неядерного конфликта с задействованием высокотехнологичных средств ведения войны, — говорится в документе. — Французская армия может выполнить все поставленные задачи сразу, но у нее отсутствует глубина, а это значит, что в ходе таких напряженных боевых действий она быстро истощит свои людские и материальные ресурсы".

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