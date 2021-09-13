МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах в 2020 году зафиксирована в Ярославской области, самая низкая — в Республике Ингушетия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Составлен рейтинг регионов России по доступности жилья

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Ситуация с пандемией коронавируса отразилась так или иначе на всех сферах жизни. Оказала она влияние и на семейные бюджеты граждан, в том числе и на расходы. По данным Росстата, по итогам 2020 года в РФ потребительские расходы семей снизились на 3,1%, при этом во втором квартале, во время самых строгих карантинных ограничений падение расходов составило более 10%.

Одной из наиболее чувствительных статей бюджета россиян является оплата услуг ЖКХ. Доля таких расходов в структуре потребительских расходов выросла, увеличение произошло и в абсолютных значениях. Эксперты отмечают, что ситуация в сфере ЖКХ является одной из часто обсуждаемых и вместе с тем неоднозначных.

В частности, насущными остаются вопросы по качеству предоставляемых услуг и ценообразованию. Для многих жителей страны даже небольшой рост тарифов может ощутимо сказаться на состоянии семейного бюджета и уровне их благосостояния. При этом расходы на ЖКХ являются обязательными, а потому, в отличие от многих других видов потребительских расходов, они не могут быть существенно сокращены.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКУ.

Результаты исследования свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ в региональном разрезе.

Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,4% до 13,5%. Эти различия, по мнению экспертов РИА Новости, могут быть объяснены влиянием следующих факторов: это величина тарифов на услуги ЖКХ, также значение имеет уровень совокупных потребительских расходов семей. Помимо этого, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ. В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов.

РОСТ ДОЛИ РАСХОДОВ НА ЖКУ

По итогам 2020 года наименьшая доля затрат на ЖКУ зафиксирована в Республике Ингушетия. Здесь она составляет 4,4%. Также низкие значения в Республиках Дагестан, Хакасия, Калмыкия, Чечня и в Севастополе. В перечисленных субъектах РФ доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7% совокупных потребительских расходов. Названы регионы, где живут самые состоятельные семьи России

Самая большая доля расходов на ЖКУ отмечена в Ярославской области (13,5%), Республике Коми (13,2%) и в Чукотском автономном округе (13%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 42 субъектов РФ.

В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ в совокупных потребительских расходах по сравнению с 2019 годом увеличилась на 0,9 процентных пункта и составила 10,5%. Рост доли отмечается в 38 регионах. Наиболее существенно она увеличилась в Москве (+5,8 пункта), Ямало-Ненецком автономном округе (+2,2 пункта) и в Пермском крае (+1,4 пункта).

В 44 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ снизилась. Самое существенное сокращение доли произошло в Севастополе (-2,6 пункта), Чеченской Республике (-2,1 пункта) и в Тюменской области (-1,8 пункта). В трех регионах – в Республике Северная Осетия-Алания, Иркутской области и в Магаданской области доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2019 годом не изменилась.

БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ЖКУ

Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, затрачиваемых семьей на услуги ЖКХ в регионах. Самый существенный объем затрат по итогам 2020 года был в Москве – средняя семья здесь платила за услуги ЖКХ более 10 тысяч рублей в месяц. Названы лидеры рейтинга регионов по вовлеченности людей в малый бизнес

Свыше восьми тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКУ также в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и в Магаданской области. Как показывает рейтинг, наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Республик Алтай и Калмыкия, а также Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляли менее 2,8 тысячи рублей в месяц.

В целом же по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2020 году составляли 5,1 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом данный показатель вырос на 6,5%, то есть выше инфляции (4,9%). По мнению экспертов РИА Новости, это связано с тем, что во многих регионах вследствие введенных пандемийных ограничений значительная доля населения работала в удаленном режиме дома, дистанционно также велось обучение школьников и студентов, что обусловило рост потребления коммунальных услуг на дому.

В текущем году на фоне стабилизации экономической ситуации в стране и снятия большого числа ограничений можно ожидать, что совокупные потребительские расходы продемонстрируют рост и достигнут примерно докризисных значений. При этом и рост тарифов на ЖКХ составит около 3%. Соответственно, предполагают аналитики, доля расходов на услуги ЖКХ останется примерно на прежнем уровне или немного снизится.

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