МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Плата за коммунальную услугу рассчитывается исходя из показаний приборов учета, передаваемых собственником ежемесячно, за исключением умных счетчиков. Если не передавать показания приборов, то в первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, а после — по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Об этом агентству “Прайм" рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.

“Это правило касается в том числе нежилых помещений, только с небольшой разницей: первые два месяца плата рассчитывается по среднему, а с третьего месяца по нормативу", — добавляет она.

При этом, по словам юриста, по истечении периода расчета по среднему нормативу плата не подлежит перерасчету, даже если вы возобновите передачу показаний приборов учета. Россияне платят за ЖКХ меньше французов и больше американцев

В соответствии с Постановлением Правительства "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" потребитель имеет право при наличии индивидуального, квартирного или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать исполнителю или уполномоченному им лицу, а также управляющей организации, товариществу или кооперативу, управляющему многоквартирным домом.

“Показания счетчика передаются не позднее 25-го числа текущего расчетного периода, за исключением случаев, когда установленный и введенный в эксплуатацию прибор учета электроэнергии присоединен к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности)", — говорит эксперт. В России резко дорожают стройматериалы

Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или квартирного прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев.

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