МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Некоторые компании "с мировым именем" обманывают правительство России, предоставляя недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, заявил в интервью РБК глава Минприроды Александр Козлов. Правительство может обязать бизнес платить экосбор

По его словам, они это делают "не стыдясь", однако все видно по их отчетам.

В России с 2015 года действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП). Он предполагает, что производители обязаны утилизировать использованные товары и упаковку — либо платить за это экологический сбор. Но до сих пор отчеты об утилизации предоставляли лишь малая часть производителей. Так, по данным Росприроднадзора, в 2020 году соответствующую отчетность сдали только 20 тысяч из примерно 4 миллионов компаний. Общая сумма экосбора составила лишь 4 миллиарда рублей.

С начала следующего года должна заработать реформа РОП, которая включает стопроцентную утилизацию упаковки и поэтапный рост нормативов утилизации товаров. В настоящее время они составляют 10–45% от объема производства. Ранее Минприроды прогнозировало, что после реализации реформы экосбор может вырасти до 136 миллиардов рублей в год.

Представители бизнес-ассоциаций обратились в кабмин с просьбой отложить эту реформу. Минэкономразвития поддержало их и предложило перенести ее на два года, до 2024-го, чтобы создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары.

Козлов отвечает на это, что "РОП — это тема не сегодняшнего дня, она очень давно развивается".

"Не надо каждый раз сажать нас в машину времени и отправлять обратно. Тем более концепция реформы была принята правительством еще в прошлом году", — добавил он.

По словам министра, если производители товаров и упаковки не создадут мощностей по их утилизации, то они должны уплачивать экосбор. Государство же на эти средства построит мощности.

"Мы ощущаем на себе разное давление, в том числе с использованием медиа. Но это стратегия, она должна реализовываться", — подчеркнул Козлов.

В свою очередь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал "Известиям", что ведомство не согласовало законопроект, предусматривающий актуализацию института РОП. В адрес Минприроды направлены замечания. Основное разногласие касается запрета на продажу товаров в России, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учета отходов.

"Принятие этой нормы может повлечь серьезные негативные последствия для экономики государства в виде резкого сокращения товарооборота, нарушения функционирования всей товаропроводящей цепи", — сказал Евтухов.

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