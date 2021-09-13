МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Финансовая грамотность, воспринятая из учебников и игр, может изменить отношение к деньгам, однако осторожность и умение, например, не взять кредит под 1% в день, появляется только из практики, сказал РИА Новости директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов. Эксперт рассказал, каким финансовым инструментам опасно верить

Сама по себе "финансовая грамотность" полезна постольку поскольку она меняет поведение людей, но с этим, согласно исследованиям во многих странах, есть проблемы. Знание, что такое кредит и процент, у человека может появиться, а вот умение не пойти и не взять кредит под 1% в день не сформировано. В итоге люди показывают хорошие результаты в тестах и играх, посвящённых финансовой грамотности, а затем всё равно покупают дорогой товар в кредит под высокие ставки, поясняет эксперт. Впрочем, методики такого обучения полезны, в том числе детям.

"Как показывают исследования, обучение и школьников, и взрослых людей финансовой грамотности может быть вполне успешным. В частности, есть проверенные во многих странах методики — детей можно вовлекать через игровые механизмы, включая возможность самостоятельно зарабатывать и тратить "школьные баллы". Такое обучение через тренировку помогает улучшить знания и способности работать с финансовыми вопросами. Но дальше появляются детали", — отмечает он.

"Строго говоря, нет никакого четкого рецепта, как научить финансовой грамотности. Дело в том, что все дети индивидуальны, и главная большая сложность — показать им, как зарабатываются деньги, и что они не падают родителям с неба. Часто это понимание приходит только после первых зарплат за личную работу. Действительно, хорошо, если с ребенком постепенно будут обсуждать семейный бюджет, нужные расходы, необходимость копить — но могут ли во всех семьях решиться на это?" — говорит Шибанов.

"Что могут родители? Если нет готовности на своём примере подробнее обсуждать детали (потому что до некоторого возраста дети могут затем это транслировать другим людям), то можно пробовать моделировать ситуации — очень осторожно, не переводя домашнюю работу на сдельную форму работы", — считает эксперт.

"Финансовое поведение скорее наследуется от взрослых, до момента самостоятельности, поэтому лучше создать внутреннюю среду обучения, чем надеяться только на учебники. Школа даст какие-то знания, но сделать их внутренней информацией человек должен сам", — резюмирует он.

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