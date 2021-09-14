МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Соединенным Штатам нужно избежать возможности войны против России и Китая, так как подобный конфликт станет ядерным, что обернется катастрофой для всей планеты. Такое заявление сделал заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерал Джон Хайтен на видеоконференции с Институтом Брукингса. Пентагон захотел воссоздать разработанный в СССР экраноплан

По его словам, день начала такой войны "разрушит мир" и мировую экономику. "Это будет плохо для всех, поэтому нам надо убедиться, что мы не пойдем по этому пути", — сказал генерал.

Он напомнил, что США ведут переговоры с Россией по вопросу стратегической стабильности, причем это касается и ядерной, и космической сфер. Он подчеркнул важность понимания того, в какой ситуации находятся стороны. Аналогичные переговоры, по словам генерала, следует вести и с Китаем.

По его мнению, США "невероятно медленно" продвигаются в конкуренции с Китаем и Россией в военной сфере, причиной чего является излишняя забюрократизированность и стремление избегать рисков.

Отвечая на вопрос, какая из двух стран представляет сейчас для США наибольшую угрозу, Хайтен указал на Китай. При этом он заявил, что и Россию не следует сбрасывать со счетов, упомянув ее значительные и модернизированные в последнее время ядерные силы.

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