Замглавы ОКНШ США Хайтен: конфликта с Россией и Китаем нужно избежать, чтобы не допустить катастрофы
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Соединенным Штатам нужно избежать возможности войны против России и Китая, так как подобный конфликт станет ядерным, что обернется катастрофой для всей планеты. Такое заявление сделал заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерал Джон Хайтен на видеоконференции с Институтом Брукингса.
По его словам, день начала такой войны "разрушит мир" и мировую экономику. "Это будет плохо для всех, поэтому нам надо убедиться, что мы не пойдем по этому пути", — сказал генерал.
Он напомнил, что США ведут переговоры с Россией по вопросу стратегической стабильности, причем это касается и ядерной, и космической сфер. Он подчеркнул важность понимания того, в какой ситуации находятся стороны. Аналогичные переговоры, по словам генерала, следует вести и с Китаем.
По его мнению, США "невероятно медленно" продвигаются в конкуренции с Китаем и Россией в военной сфере, причиной чего является излишняя забюрократизированность и стремление избегать рисков.
Отвечая на вопрос, какая из двух стран представляет сейчас для США наибольшую угрозу, Хайтен указал на Китай. При этом он заявил, что и Россию не следует сбрасывать со счетов, упомянув ее значительные и модернизированные в последнее время ядерные силы.
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