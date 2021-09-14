МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В России нужно обязать работодателей давать работника три выходных дня с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также в целом после прививок в условиях пандемии, заявил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Врачи объяснили, как не перепутать коронавирус с гриппом или ОРВИ

"В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней", — говорится в обращении директора ИСИРГИ Максима Петунина, адресованном главе Минтруда Антону Котякову, спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что сейчас предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством. "Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов РФ. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", — заявили в институте. Так, согласно сообщениям из СМИ и соцсетей, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры не столь редки.

Также говорится, что сейчас эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости COVID-19. Согласно мнению главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, очередной подъем заболеваемости может произойти в конце сентября — начале октября. По данным официальной статистики, в последние недели число новых заболевших в России стабильно превышает 17 тысяч человек в сутки.

"По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. Это подтверждают и слова главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который заявил, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это не вакцинированные", — отметил Петунин.

В связи с тем, что многие работодатели не готовы идти на уступки и давать оплачиваемые отгулы сотрудникам, которые делают прививку, "огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма", отмечается в письме. "Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета", — полагают в ИСИРГИ.

"В связи с вышеизложенным прошу Вас оценить возможность внесения изменений в трудовое законодательство РФ в части обязательного предоставления трех оплачиваемых выходных дней после каждого из этапов прививки", — говорится в обращении. С учетом того, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем, "прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии", отмечается в документе.

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