Большинство россиян рассказали, что хотели бы получать зарплату в размере 50-70 тысяч рублей
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тысяч рублей — такой суммы им достаточно для комфортной жизни, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тысяч рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80-100 тысяч рублей", — выяснили аналитики.
Отмечается, что примерно для 16,8% россиян желаемый уровень заработной платы достигает 120-150 тысяч, а для 11,4% – от 150 до 200 тысяч рублей. Каждый одиннадцатый опрошенный (9%) считает приемлемой зарплату более чем в 200 тысяч рублей.
Самые большие траты россиян составляют приобретение продуктов питания, оплата жильё и ЖКХ и покупка одежды и обуви. Менее ощутимыми для бюджета опрошенных являются категории, связанные с тратами на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру.
При этом меньше всего на общем фоне респонденты тратят на еду вне дома, а также алкогольные напитки и сигареты.
Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.
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