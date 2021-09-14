МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россияне составили рейтинг самых опасных профессий, который ожидаемо возглавили пожарные, за ними идут саперы и замыкают тройку — шахтеры, говорится в исследовании сервиса Работа.ру. Каждый пятый россиянин хотел бы удвоить доход за счет подработки

"60% опрошенных жителей России указали, что самая опасная профессия, по их мнению — пожарный (множественный выбор). На втором месте расположилась специальность сапера — ее отметили 47% респондентов. 46% участников исследования выделили опасность работы шахтером, а 42% — спасателем", — говорится в проведенном в сентябре исследовании мнений 5 тысяч человек.

Треть респондентов (33%) указали, что опасной считают профессию военного, а четверть опрошенных (26%) отметили работу космонавтов. Еще 23% участников исследования считают, что опасна работа пилотов, а 22% указали работу полицейских. 15% выделили профессию водителей, а 12% — врачей. Респонденты указывали на опасность многих других профессий, но они набрали менее 10% голосов.

Почти все — 95% — уверены, что представители опасных профессий должны получать доплаты "за опасность". 7% опрошенных отметили, что, по их мнению, доплаты должны быть в размере до 10% от официального оклада. Почти треть респондентов (32%) считают, что доплаты должны составлять 10-30% от зарплаты. Еще 40% участников исследования считают, что за опасную работу нужно добавлять 30-50% от зарплаты, а 21% опрошенных уверены, что доплаты должны превышать половину официальной зарплаты.

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